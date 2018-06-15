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﻿文在寅領民主黨大比數領先

2018-06-15 列印
　　南韓第七屆地方議員和地方政府各級領導選舉（地選）周三日在全國內進行，據韓聯社報道，韓國中央選舉管理委員會統計，截至當地時間周三晚上十時半，由總統文在寅領導的共同民主黨候選人在十三個市保持絕對優勢，第一大在野黨自由韓國黨候選人只在兩個市領先。

　　本屆地方選舉將產生十七個廣域行政區首長，教育監以及二百二十六名基層行政區首長，八百二十四名廣域選區議員，二千九百二十七名基層選區議員，五名教育議員（濟州）等四千零一十六人，選舉結果將影響地方權力佈局。

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