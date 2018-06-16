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﻿美稱特金會後 北韓發動電子攻擊

2018-06-16 列印
■美國情報部門指北韓涉發動電子攻擊。互聯網
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　　美國總統特朗普和北韓領導人金正恩周二在新加坡舉行歷史性高峰會後兩天，美國的情報部門於周四發表報告，聲稱偵測到北韓政府發動惡意的電子攻擊。電子保安專家發出警告，指金正恩領導一支「全球最大的電子大軍」，帶來的危險比核子武器更加厲害。

　　美國聯邦調查局和國土安全部發表最新的分析報告，指美朝高峰會結束之後，北韓出動木馬程式和類似的惡毒軟件例如「隱藏眼鏡蛇」，發動攻擊。這些惡毒程式和軟件可以干擾或完全癱瘓目標電腦系統。

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