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﻿向北韓將領敬禮　特朗普惹爭議

2018-06-16 列印
■特朗普向北韓將領敬禮的影片惹爭議。 互聯網
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　　美國總統特朗普在新加坡美朝峰會期間向一名北韓將領敬禮的影片瘋傳，引起爭議，被批評不恰當。白宮急忙「撲火」，辯稱是對方先向特朗普敬禮，特朗普見狀才基於禮貌回禮。周五特朗普慶祝七十二歲生日，但他全日保持低調，其女兒伊萬卡和兒子唐納德則在社交網站留言為父親賀壽。

  據報，特朗普收到俄羅斯總統普京的祝賀。

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