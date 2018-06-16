  • 2018年6月16日 星期六
  • 27º
  • 74%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿蘋果CEO︰ 久坐是新癌症

2018-06-16 列印
　　蘋果公司美國總部Apple Park的內部就像iPhone一樣是高度機密，但行政總裁庫克在近日的訪問中透露一項有趣的細節，那就是公司給每位員工一張站桌。庫克曾形容「久坐是新癌症」，他說站着工作更健康。庫克接受訪問時說：「我們給予所有員工的，百分之百是站桌。要是你能站一會兒，然後坐下來，重複來回，能使你的生活品質更好。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd