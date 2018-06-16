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﻿芝加哥 將建地下機場快線

2018-06-16 列印
　　美國芝加哥市市長宣佈，將由電動車公司Tesla老闆馬斯克創建的鑽孔公司負責為芝加哥建造地下機場快線，目前乘地鐵從市中心到奧黑爾國際機場四十分鐘的車程有望降至十二分鐘。據介紹，將於市中心和機場之間建設兩條隧道，由無人駕駛電動車運送旅客。每輛車最多可容納十六名乘客，運行時速達二百至二百四十公里。

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