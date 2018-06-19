  • 2018年6月19日 星期二
  • 29º
  • 82%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿球場上空出現「UFO」 「外星人」觀賞世界盃

2018-06-19 列印
　　今屆世界盃正在俄羅斯舉行，當地下午諾夫哥羅德世界盃球場上空，周日凌晨出現神秘飛行物體，並產生一條魔鬼魚形狀雲，引起當地居民熱議，猜測有外星人到來觀看世界盃。該球場本月二十四日會舉行英格蘭代表隊對巴拿馬的分組賽。

　　西部基洛夫一名女子拍到該個不明飛行物體以及「魔鬼魚」形狀雲。上載影片的女子表示從未見過類似景象，有網民甚至認為是外星人降臨基洛夫睇世界盃。

　　俄羅斯太空事務官員則表示，當晚「聯合2.1B」火箭在普列謝茨克發射場運載一枚俄羅斯導航衛星升空，市民見到的UFO，可能就是那枚火箭。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd