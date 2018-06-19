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﻿日親王妃訪俄觀世盃

2018-06-19 列印
　　日本的憲仁親王妃久子周一抵達俄羅斯，將觀賞日本隊在世界盃賽事的部份比賽。這是超過一百年來，日本王室成員首度訪俄。共同社報道，憲仁親王妃久子的行程歷時八天，將是一九一六年以來日本王室成員首度訪俄。

　報道指，她此行沒有拜會俄國政要的計劃，但將會觀賞日本隊出戰哥倫比亞和塞內加爾的賽事。莫斯科與東京的關係近來十分緊張，因為日本決定部署美國導彈防禦系統，而莫斯科今年在日本北方的爭議島嶼部署了戰機。

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