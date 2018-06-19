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﻿英研究：吃芝士和餅乾有助減肥

2018-06-19 列印
　　根據英國最新研究，想減肥應多吃纖維豐富的食物如芝士及餅乾。有大學教授建議餐單，每日增加雙倍的纖維攝取量，減慢食物在腸道內的吸收和血液中的糖份；其次吃芝士和餅乾也有效，一起進食可將食物更快分解及快速變成能量。另外又指需避免攝取抗生素，還需要做運動。

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