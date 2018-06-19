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﻿新澤西州藝術節槍擊22傷 冷血槍手一死一被捕

2018-06-19 列印
■兩名疑犯向人群開槍，恐慌的群眾四散逃竄。美聯社
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　　美國新澤西州首府特倫頓一個通宵藝術節發生槍擊案，兩名槍手向人群開槍，造成二十二人受傷，當中四人情況危殆，命危者包括一名十三歲少年。其中一名槍手被警方射殺，另一名槍手則被扣留調查。

　　據報，其中一名三十三歲槍手和警方駁火時被擊斃。警方還拘捕了另外一名槍手，並在現場檢獲多種武器。他表示，初步調查顯示，這宗事件與恐怖主義無關，是因為敵對幫派爭執引發。有目擊者說，他和家人參觀時聽聞巨大槍聲，然後人群開始往街上逃竄，並看見兩名警察押送一名腿部中彈男子。當地電視台播出的畫面可見會場布滿破玻璃等碎片。

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