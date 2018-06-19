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﻿北韓透過中間人接觸庫什納　尋求開特金會

2018-06-19 列印
　　美朝歷史峰會圓滿舉行，據美國《紐約時報》周日引述知情人士披露，其實北韓政府早於去年夏天便透過一名居於新加坡的美國商人穿針引線，與白宮高級顧問兼特朗普女婿庫什納接觸，最終令美朝峰會成事。報道令庫什納在「特金會」醞釀過程中扮演的角色首次曝光，凸顯特朗普政府政商界線模糊，庫什納地位舉足輕重。

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