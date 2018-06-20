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﻿不欲中俄領先美國特朗普組「太空部隊」

2018-06-20 列印
　　周一特朗普宣佈指示國防部成立「太空部隊」，這是一個獨立的軍事單位，確保美國在太空中享有主導地位，在探索月球和火星的事業上擔當領導角色。

　　特朗普形容太空優勢是國安議題，稱不願看到中國及俄羅斯領先美國，誓言要令美國奪回太空領袖的地位。

  這支部隊是繼海、陸、空、海軍陸戰隊和海岸防衞隊後，美國第六軍種。

　　特朗普一直都有太空軍事化的野心，去年上台後已表明計劃再度送人上月球及遠征火星，現在宣佈成立太空部隊，是朝着這個目標邁進一步。

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