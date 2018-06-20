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﻿慶祝勝南韓遭槍擊 瑞典球迷三死三傷

2018-06-20 列印
■瑞典街頭槍擊案增至三死三傷。美聯社
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　　北歐國家瑞典發生罕見的嚴重槍擊案，警方證實事件造成三死三傷。事發時，有球迷聚集在街上慶祝國家隊在世界盃首場分組賽中擊敗南韓。警方初步調查後，相信今次事件與恐怖主義無關，可能是敵對黑幫糾紛引致。

　　有報道引述目擊者稱，聽到十五至二十下槍聲。其中一名目擊者更表示見到有傷者被人抬上私家車，私家車迅速駛離現場。

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