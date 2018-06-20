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﻿紐約「捐精達人」被禁播種

2018-06-20 列印
　　美國紐約一名教授多年來熱忱捐精，目前已有三十四個孩子生於不同的地方，並有十名即將出世。他近日獲邀到以色列捐精時，被當地政府下令禁止，邀請捐精的女子批評當局做法無理，於是控告至最高法院。四十三歲數學教授Ari Nagel於社區學院任教，十二年前他在以色列完成首次捐精，至今在當地進行三次捐精。

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