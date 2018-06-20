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﻿東京灣貝類 首現微膠粒

2018-06-20 列印
　　海洋污染問題嚴重，日本東京農工大學團隊抽查東京灣和沖繩縣座間味島海岸的貝殼類，發現牠們體內大量積聚微塑膠粒，其中在座間味島的貝就驗出每克含二十三個粒子。團隊過去曾在東京灣的鯷魚體內發現膠粒，但貝類生物出現微膠粒是首次。微塑料是海洋中垃圾變成小碎屑等產生的直徑五毫米以下的粒子。

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