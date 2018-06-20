  • 2018年6月20日 星期三
  • 32º
  • 72%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 國際

﻿美女生「神改造」畢業袍引模仿

2018-06-20 列印
　　畢業袍只穿一次實在有點浪費，美國一名十八歲高中生忽發奇想「二次利用」畢業袍，引發爭相模仿。據報道，該名女學生花了五十八美元購買了畢業帽和袍，一天她洗澡後發現浴袍拿了去清洗，於是將畢業袍當浴袍穿起來，並拍照分享到社交平台，沒料到「神改造」引起網民熱烈迴響。

　　有網民認為，終於有人給予靈感，知道要怎麼處理這只穿一次的東西。還有網民大呻買畢業袍花掉一百美元，十分肉赤。另外，不少網民爭先模仿該女生，直接跟著「善用」畢業袍。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd