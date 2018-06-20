﻿大阪強震前預兆 50隻奈良鹿狂奔嚇親人

日本大阪周一發生規模六點一級強震，造成五人死亡、至少逾三百五十人受傷。原來在地震前，奈良公園中，目測約有五十隻鹿群，突然向市中心狂奔。外界懷疑鹿群早已意識到天災即將來臨。



據日媒報道，一名女大學生在本月十三日清晨步行往車站時，看見四、五隻鹿奔向她，心想牠們或許想去吃草，其後再有數十隻鹿經過，嚇得她趕緊找地方躲避，並拍下「奇景」。當地有民眾受訪時表示，第一次看見鹿群集體在街上逃竄，最後鹿群在引導下重回奈良公園。近日日本關東千葉縣南部發生四級地震、鹿兒島火山大規模爆發、群馬縣南部發生五級地震加上大阪強震，一連串的巧合，有人不禁認為或許是天災的預告。



