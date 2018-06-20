據日媒報道，一名女大學生在本月十三日清晨步行往車站時，看見四、五隻鹿奔向她，心想牠們或許想去吃草，其後再有數十隻鹿經過，嚇得她趕緊找地方躲避，並拍下「奇景」。當地有民眾受訪時表示，第一次看見鹿群集體在街上逃竄，最後鹿群在引導下重回奈良公園。近日日本關東千葉縣南部發生四級地震、鹿兒島火山大規模爆發、群馬縣南部發生五級地震加上大阪強震，一連串的巧合，有人不禁認為或許是天災的預告。
大阪強震前預兆 50隻奈良鹿狂奔嚇親人
據日媒報道，一名女大學生在本月十三日清晨步行往車站時，看見四、五隻鹿奔向她，心想牠們或許想去吃草，其後再有數十隻鹿經過，嚇得她趕緊找地方躲避，並拍下「奇景」。當地有民眾受訪時表示，第一次看見鹿群集體在街上逃竄，最後鹿群在引導下重回奈良公園。近日日本關東千葉縣南部發生四級地震、鹿兒島火山大規模爆發、群馬縣南部發生五級地震加上大阪強震，一連串的巧合，有人不禁認為或許是天災的預告。
fb陽光少女情緒爆煲 怨父母遺傳濕疹 網上徵死亡建議
新屯門中心發生三屍倫常命案，疑兇彭靖瑜曾在中大修讀護理卻中途停學，她長年受濕疹困擾，情緒爆煲，有網民發現她曾以別名在網上查詢氦氣自殺的效力，又埋怨父母把濕疹遺傳給她，她涉在父親節狠下毒手，向熟睡中的父...
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美出爾反爾 又禁中興買美零件
美國國會參議院周一以八十五票對十票通過《國防授權法案》，除了提高軍人的薪酬外及其他軍事開支外，還加入一項修訂條款，恢復頒佈禁令，禁止中興通訊購買美國的零部件，包括高科技晶片。此舉無形中扭轉美國總統特朗普本月初「放生」中興通訊的決定。 眾議院本來已於上月通過《國防授權法案》，但參議院提出修訂，加入針對中興通訊的條款。 整項法案現在又要轉交回眾議院商議，定出折衷方案再重新表決，然後交給特朗普簽署成為正式法例。 這項法案對中興通訊造成新的打擊，該公司周二早上在港股市場暴瀉超過兩成。自上周復牌以來，該公司股價已累積暴跌逾六成。
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中國商務部：會作強有力反擊 瞄準二千億華貨美擬追加關稅
中美貿易摩擦進一步升級！美國總統特朗普周一宣佈，已指示貿易代表署準備向總值二千億美元（約一萬五千六百億港元）中國貨品徵收百分之十關稅，此舉令中美兩國進一步推向爆發貿易戰的邊緣，中國商務部揚言作出強有力...
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何文田豪宅叫價硬淨買賣放緩 新盤攤薄客源
近期，何文田豪宅交投稍為減少，除了是二手業主叫價繼續硬淨，部份睇樓客流向一手市場有關。其中指標豪宅屋苑半山壹號吸引投資者以約2120萬元購入3房單位。另外，君頤峰亦有業主放盤6年，終以2515萬元沽出...
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特朗普加碼向萬五億華貨加關稅 環球小股災 杜指挫287點
中美在貿易關稅對陣上劍拔弩張，美國總統特朗普揚言若中國報復將加碼向2000億美元（逾萬五億港元）中國貨加徵關稅，加上參院復活對中興的禁售令，美股昨日六連跌，杜指初段重挫逾342點或1.37%，蒸發今年...
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發炮弱旅瞄金靴 攞彩大C殺
葡萄牙隊長C朗拿度一直秉承波贏到盡、彩攞到盡宗旨，今晚世界盃B組次輪於莫斯科盧日尼基球場鬥弱旅摩洛哥，勢必殺無赦。這名三十三歲射手今仗入一至三球即有多重意義，今仗三分、個人各大紀錄和決賽周金靴獎全不誤。（Viu99、now616、618台今晚8:00直播） C朗對上三屆世盃各入一球，今屆第一場即大發神威，在B組首輪連中三元，以一己之力率領葡萄牙3:3逼和同組最大對手西班牙。這名皇家馬德里前鋒今仗鬥世界排名僅四十一位的摩洛哥，預料可率隊贏到盡爭取出線，更全力數胡務求彩攞到盡。 事關，這名三十三歲球星目前已累積八十四個國際賽入球，今仗攻入一球即可超越匈牙利名宿普斯卡斯，...
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博物館節玩懷舊風
一年一度的香港博物館節載譽歸來！今年將舉行過百項活動，最吸引眼球的是多項特備活動大玩懷舊風潮，重現上世紀五、六十年代生活文化，復刻昔日時光。 查實多項懷舊節目與首份香港非物質文化遺產（下稱非遺...
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晒廣東話鬧笑話 丁海寅送抱自拍冧暈港Fans
近日憑大熱韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升的男星丁海寅，前晚於九龍灣展貿舉行首次香港見面會。丁海寅出盡法寶與fans打成一片，大展歌喉又抱抱幸運fans，但他以廣東話自我介紹時就講錯了粗口諧音。...
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社論——監管存紕漏 難防豆腐渣工程
沙中線工程屢爆醜聞，港鐵昨天先後公佈會展站及土瓜灣站事故的報告，兩個承建商有不可推卸的責任，港鐵必須追究到底，遏止「豆腐渣」建築歪風滋生，並要深切糾正管理紕漏。 兩站事故中，港鐵前線人員是否涉監管疏忽，或工程人員違反專業守則，港鐵不能護短，徹查後須作紀律懲處。港鐵管理層亦要深切反省，為何沒有即時向政府通報。 會展站挖掘工程，承建商禮頓在兩幅垂直牆之間，挖掘工序未有安裝合適支撐，港鐵人員巡查中察覺問題，但港鐵沒有向政府通報，只要求禮頓提交修復方案。港鐵是否低估了嚴重性？或為追求效率，不想政府介入？紙包不住火，事故被揭露後，公眾質疑港鐵的監管能力，即使內部撥亂反正，公眾不免懷疑...
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美麗寶貝實力超卓
今日無馬跑，甚多外籍騎練都趁機出門度假，史卓豐卻是少數的例外，兼日日到場操馬，他表示既然收鑼後便會離港充電，故不急於現在放假，更希望留港可爭取到更多機會多贏頭馬。周日賽事，史卓豐暫卜定八駒，他認為以「...
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