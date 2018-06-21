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﻿北韓料日內交還韓戰美軍遺體

2018-06-21 列印
　　兩名美國官員周二向路透社表示，在未來數天內，北韓可能開始交還韓戰期間失蹤的士兵遺體，其中包括美國軍人。兩位匿名官員表示，預料北韓會交還大量遺體，北韓會先把遺體移交總部設在南韓的聯合國軍司令部，再轉交至夏威夷希卡姆空軍基地，但可能要幾個月甚至幾年時間，才可以辨識遺體身份。

　　美國總統特朗普上周在新加坡與金正恩舉行歷史性峰會。在會後的記者會上，特朗普表示，北韓已同意交還美國士兵的遺體。

　　韓戰期間，有三萬六千五百多名美軍戰死。

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