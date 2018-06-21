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﻿紐約州長 擬告特朗普政府

2018-06-21 列印
　　美國邊防人員近月在美、墨邊界沿線嚴厲打擊非法入境者及強行把小孩子和父母分開，拆散數以千計家庭的做法，繼續受到抨擊。特朗普周二到國會山莊與一批共和黨議員開會一小時，商討解決方法，並繼續為政府的「零容忍」政策辯護。其間，一批民主黨議員在會議室外叫囂，抗議政府麻木不仁。特朗普的政敵、紐約州州長科莫（見圖）表示，紐約州將控告特朗普政府，在逮捕違法穿越邊界的移民時，拆散他們和他們的孩子。

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