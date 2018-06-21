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﻿加國大麻合法化 料九月生效

2018-06-21 列印
　　繼加拿大聯邦眾議院高票通過後，參議院周二也通過消閒用途大麻合法化法案的最終版本。加拿大過去九十五年的大麻禁令，自此將告終結。新法例預計最快九月實施，一旦生效，加拿大將成為七國集團（G7）中首個大麻合法化的成員國。法律生效後，加拿大人能在零售點買持牌生產商種植的大麻或網上訂購大麻，並可在公共場所攜帶三十克乾大麻。

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