  • 2018年6月21日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 國際

﻿難抵漫長航程 男女飛機「上下搖擺」

2018-06-21 列印
　　美國有一對夫婦近日搭乘飛機前往墨西哥時，赫然發現坐於其後座的一對男女疑似耐不住寂寞難忍的旅程，公然在座位上「上下搖擺」，讓這對夫婦震驚不已，兩人拍下現場視頻並上傳至社交平台，引發全網瘋傳。事後，美國地方航空Silver Airways確認該視頻在他們的班機上拍攝，並表示正努力追查視頻真實性和辨認片中男女主角的身份。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd