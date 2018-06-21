  • 2018年6月21日 星期四
  • 31º
  • 79%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 國際

﻿意國Osteria Francescana

2018-06-21 列印
　　英國權威雜誌《餐廳》（Restaurant）周二舉行一年一度的「全球五十最佳食肆」頒獎禮，意大利著名食府Osteria Francescana擊敗第二位的西班牙食府El Celler de Can Roca和第三位的法國Mirazur餐廳，榮登榜首，第二度獲這項殊榮。

　　被譽為「意大利料理之神」的Osteria Francescana位於意國北部摩德納市，由名廚博圖拉（Massimo Bottura）主理，他在西班牙領獎時說：「驚喜萬分，這是我們共同努力的成果。」主辦單位和評審指出博圖拉設計的當代菜式，利用意大利北部艾米利亞－羅馬涅大區最優秀的食材，挑戰和重新塑造意大利飲食傳統。Osteria Francescana也獲評定為米芝蓮三星食肆。推介菜式包括肉醬寬條麵、烤香腸三文治和甜品檸檬撻。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd