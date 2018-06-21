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﻿世盃球迷胸襲美女記者

2018-06-21 列印
　　俄羅斯世界盃進行得如火如荼，一名德國電視台的女記者在場邊直播時，突遭男球迷強吻兼胸襲。但她專業地繼續報道，事後才在社交網上載片段，聲討該球迷的劣行。

　　哥倫比亞籍女記者德黑蘭當時為德國電視台進行連線報道，冷不防一名男球迷突然入鏡，強行吻她臉頰，還向她的一邊胸脯伸出鹹豬手。德黑蘭事後在Instagram公開這段影片，並表示自己為了這段連線在現場準備了將近兩小時，並沒有任何異樣，但這名球迷就是看準連線的機會。

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