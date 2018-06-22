﻿創建太空部隊 ﻿特朗普要做﻿﻿星戰王者 ﻿

太空大戰，不再是科幻小說。美國總統特朗普周一宣佈籌建太空部隊，太空大戰或會在未來世界成真。據特朗普的計劃，創建屬於國防部的太空部隊，令美國將來在探索月球、火星及未來任何太空競賽中保持主導地位，不讓中俄兩國領先，確保美國在外太空的優勢。



特朗普一直有太空軍事化的野心，去年上台後表明計劃再度送人上月球及遠征火星，現在宣佈成立太空部隊，是朝着這個目標邁進一步。他曾稱：「談到保衛美國，單是在太空中佔一席位是不足夠的，我們一定要令美國在太空中稱霸。我們既要有空軍，也要有一支太空部隊，兩個單位是分開的，但也是平等的。」



現時美國五大軍種包括陸軍、空軍、海軍、陸戰隊及海岸防衛隊。空軍於一九四七年從陸軍分離出來，此後美軍的軍種構成再未發生變改。美國空軍現有一個空軍太空司令部，利用人造衛星和網絡行動來保衞國家，人員約三萬五千。



所謂太空戰爭，並非電影《星戰》系列中的激光雷射槍，而是以干擾全球定位系統衛星、廢除衛星感應器的功能及使用導彈摧毀設施。特朗普此舉也令人擔心觸發太空軍備競賽。美國是一九六七年締結的《外太空條約》的締約國，條約禁止任何國家在外太空部署大殺傷力武器，只容許把月球或其他星體作和平用途。難怪今次國防部和美軍中人感到詫異，民主黨參議員尼爾遜指出：「幸好，若沒有國會批准，總統不能這樣做，因為現在不是分裂空軍的時候，牽涉到太多軍事任務。」



組建太空部隊，令世人聯想起一九八三年時任美國總統列根宣佈大灑金錢，展開「星球大戰」計劃，當時蘇聯欲擴展軍備跟美國競賽，不過礙於財政緊絀，有分析指當年美方或許只是恫嚇對手，兩國軍事競賽的結果，令前蘇聯國力疲弱，最終蘇聯解體，提早結束令全球陷於核震懾危機的冷戰。







