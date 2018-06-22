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﻿美議員遺憾Google與華為合作

2018-06-22 列印
　　美國執政共和黨及反對黨民主黨一批國會議員周三要求Alphabet Inc.旗下的Google集團，重新考慮與中國華為公司的合作關係。他們形容華為對美國的安全構成威脅。同一天，總統特朗普在白宮內與一批共和黨參議員及眾議員開會，討論處理中興通訊事件的方法。

　　兩黨議員去信Google行政總裁皮查伊，在信中提到Google最近決定終止與美國國防部合作研究人工智能的「梅文計劃」。他們在信中指出：「我們一方面對Google集團不想延續科技公司和軍方長期以來富有成果的合作傳統感到遺憾，另一方面對Google願意支持中國共產黨多過願意支持美軍，感到更加失望。」

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