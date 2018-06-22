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﻿英童打機成癮 不上廁所致膀胱膨脹

2018-06-22 列印
　　倫敦大學學院醫院兒科女醫生比金特公開一宗罕有個案，一名十歲男童打遊戲機成癮，連廁所也不去，結果導致腸道及膀胱受損及過度膨脹，脹到凸出骨盆之外，要送院急救保命。該名男童與同樣上了癮的父親每天打機八小時，即使人有三急也不願上廁所，導致便秘，繼而令到腸道和膀胱漸漸失去功能。

　　比金特醫生還說，她平均每月處理一至兩宗類似的沉溺打機個案。有些兒童因為沉迷打機而輟學。

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