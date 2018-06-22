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﻿醫生鴉片止痛藥害人 文翠珊向家屬致歉

2018-06-22 列印
　　英國一名女醫生巴頓涉不恰當地處方鴉片類的強力止痛藥給病人，並導致最少四百五十六人死亡。英國首相文翠珊指事件是悲劇及令人極度不安，向受害人家屬致歉。獨立調查委員會的報告指，戈斯波特戰爭紀念醫院放任巴頓長期開出份量足以致命的鴉片類止痛藥海洛英給病人，絲毫不尊重生命，直斥院方「粗暴、冷漠」，導致數百人提早死亡。

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