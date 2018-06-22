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﻿北韓導彈測試場 衞星圖證未拆除

2018-06-22 列印
　　美朝在新加坡的峰會後曾表示，北韓最高領袖金正恩承諾會拆除一個導彈測試設施。外媒引述美國官員稱相信是指北韓西部的西海衞星發射基地。有報道指北韓曾用該設施為長程彈道飛彈測試液態推進劑發動機，當時還宣稱射程可達美國。雖然金正恩有意拆除設施，不過未有確切時間表，一個美國監察北韓的網站指根據上周衞星圖片分析，未見到西海測試場有任何拆除跡象。
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