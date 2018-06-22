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﻿俄18歲炫富女 婚禮花費逾千萬

2018-06-22 列印
　　俄羅斯一名十八歲富家女日前舉行盛大婚禮，自出娘胎已經食好住好的她出嫁當然極盡體面，使費總計逾一千二百四十萬港元，單單婚紗已達一百七十萬元、宴請千名客人的食物支出逾三百六十萬元。

　　富家女伊琳娜（Irina Chigirinskaya）的父親是地產大亨奇格林斯基，含住金鎖匙出世的她童年時出席宴會，曾誤當荷里活影帝羅拔迪尼路是侍應；她又經常在Instagram炫富，坐慣私人飛機，曾稱坐民航機太可怕。

　　日前伊琳娜與二十三歲丈夫米雷利舉行極盡奢華的婚禮，新郎是政要之子，婚禮在高爾夫球會俱樂部舉行，婚紗出自名師設計、估計達一百七十萬港元，其中一名賓客憶述：「法國香檳源源不絕供應，未飲完已見到端上另一瓶。」

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