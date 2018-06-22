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﻿英二氧化碳短缺 睇世盃恐鬧啤酒荒

2018-06-22 列印
　　世界盃比賽期間，英國球迷衝往酒吧，邊享受冰涼啤酒邊觀看球賽，這樣的享受恐怕將會落空。原因是用來碳酸化啤酒汽水的二氧化碳存量短缺，恐怕連啤酒汽水都可能短缺。據外媒報道，英國目前面臨最嚴重的二氧化碳庫存危機，消息指，由於只得一個主要的二氧化碳工廠運作，而歐洲進口通道又被歐盟切斷，英國成了受影響最大的國家。

　　現在英國許多飲料製造對於二氧化碳十分渴求，根據預期，二氧化碳短缺的情況還將至少持續到今年的六月底。英國一名業界人士接受採訪時說：「已經意識到這種情況對全歐洲的影響，現在開始波及英國啤酒製造業。」



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