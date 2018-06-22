  • 2018年6月22日 星期五
  • 29º
  • 85%
熱門： 濕疹世盃狂熱大阪地震港鐵特朗普

日報新聞 > 國際

﻿Burger King贈巨額獎金 倡為世盃球員生仔

2018-06-22 列印
　　美資快餐集團Burger King在俄羅斯的分店趁着世界盃熱潮，推出宣傳計劃，女士如果證明自己懷孕，而BB的父親是有份踢世界盃的球員，便可獲得三百萬盧布（逾三十六萬港元）獎金及終身享用該集團的漢堡包。由於爭議太大，罵聲不絕，Burger King已公開道歉，叫停這個宣傳攻勢。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd