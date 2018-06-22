﻿Burger King贈巨額獎金 倡為世盃球員生仔

巴西王牌尼馬上仗鬥瑞士只顧單打獨鬥，連累國家隊於世界盃E組出師不利。此子一向自我中心，由在巴黎聖日耳門的專橫和有傳今夏欲轉會可見一斑，今晚在聖彼得堡十字架球場遇上哥斯達黎加，不僅負傷出戰，還面對剋星門將基羅拿華斯，隨即再成森巴黑洞，再度失分。 （ViuTV99、now616、618台今晚8:00直播） 上仗連番被敵將侵犯，尼馬沉不住氣只顧報仇單打獨鬥，巴西也失掉進攻節奏被逼和1:1。前法國中堅迪西里坦言，這名廿六歲鋒將置隊友不顧：「當皮球在腳下，他總會拖慢節奏。此子自認是最出色的球員，可以改變戰局，但他應該以集體利益出發。」 尼馬剛季天價轉投聖日耳門後，自我中心的情...

2018-06-22