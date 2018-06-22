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﻿華裔移民袁征膺美最佳CEO

2018-06-22 列印
　　據美國媒體報道，美國求職網站Glassdoor周三發佈二○一八年全美一百強CEO名單，評選採用匿名方式搜集員工意見，中國移民、視頻會議軟件提供商Zoom的始創人兼CEO袁征，擊敗排九十六名的蘋果公司CEO庫克和排十六名的facebook教主朱克伯格。袁征獲獎後發佈推特稱：「這個獎項不是我自己的，這代表着我們團隊創造的公司文化，Zoom的核心價值是快樂和愛心。」

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