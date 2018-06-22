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﻿美漢扮摩洛哥總理　向餐廳訂位得逞

2018-06-22 列印
　　相信大家都試過想訂座但被拒指已客滿，一名美國網民在社交網分享訂不到位後「惡搞」餐廳的經歷！該網民指其父訂不到位後，忽發奇想再打電話到餐廳，並自稱是摩洛哥總理，結果順利訂座。到用餐時，招呼周到之餘，大廚還邀請他在碟上簽名及合照。該男子樣貌跟現任摩洛哥總理奧夫曼尼有點相像，但身型就差得遠。
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