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﻿梅拉尼婭探小人蛇

2018-06-23 列印
　　日前公開表態反對拆散人蛇家庭的美國第一夫人梅拉尼婭，周四乘飛機前往南部德州探訪一個兒童羈留中心。

　　梅拉尼婭是自從這場危機爆發以來，第一位親自探訪兒童羈留中心的特朗普家族成員。　

　　據報梅拉尼婭曾向特朗普施壓，迫使他改變態度並簽署行政命令，停止將非法入境者的子女與父母分開關押。

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