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﻿特朗普：北韓展開全面無核化

2018-06-23 列印
　　美國總統特朗普周四宣稱，北韓「已經展開全面無核化」的過程，正在炸毀國內四個大型試驗場。不過，美國政府官員卻表示，自從上周的美、朝歷史性高峰會議結束以來，未有跡象顯示北韓朝著這個方向採取具體行動。特朗普在內閣會議上說：「他們已經停止運送導彈，包括彈道導彈；正在摧毀他們的（導彈）引擎試驗場；他們正把它炸掉。」

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