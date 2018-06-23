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﻿加女部長創先河 國會辯論時公開哺乳

2018-06-23 列印
　　加拿大民主架構部部長古德繼成為當地第一位在任期間生育的內閣部長後，日前又創造加國歷史，在國會質詢期間，公開為新生兒餵哺母乳。周二當衛生部長泰勒回答議員有關大麻合法化的提問時，古德被傳媒拍到正在為寶寶餵母乳。有關古德餵母乳的影片在社交網站流傳。加國記者賴特看到這一幕後在twitter發推文說：「我很高興，我生活在一個正常、且被接受的國家。」

　　古德發推文回應指：「餵母乳不羞恥！寶寶要吃，而我也要投票。」她很高興國會同僚都支持她。網民對古德的推文表示支持，很多人感謝她開創先河，打破壁壘，大讚她幹得好。

　　最近一項研究發現，一成七的加拿大母親承認在公共場合餵母乳會感到尷尬。而且，對於上班族的母親來說，母乳餵兒尤其困難，她們需要平衡餵奶和工作的時間。

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