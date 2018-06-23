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﻿國會辯論公開哺乳

2018-06-23 列印
　　美國內華達州近日發生一件令人哭笑不得的事，一名男子疑為耍帥模仿電影FBI警探的動作，將手槍花式旋轉着倒插進褲襠，怎料彎腰時竟誤觸扳機，子彈瞬間射穿他的鼠蹊部，他痛到忍不住嘶吼大爆粗話。

　　據了解，該男子送院後無大礙，醫生表示子彈從男子的大腿內側射穿過去，不需開刀取出子彈頭，目前傷勢穩定。這段影片被上傳至網絡後，觀看量已逾十萬次，網民看完後留言道：「我隔着屏幕都感受到有多麼的痛……」

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