  • 2018年6月25日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 空置稅伍淑怡世盃狂熱沙中線小米招股

日報新聞 > 國際

﻿法總統馬卡龍高呼 不收難民應受經濟制裁

2018-06-25 列印
　　歐盟各國周日在布魯塞爾召開小型峰會，商討難民危機。

  法國總統馬克龍周六會見到訪的西班牙新任首相桑切斯時表示，不肯接收難民的歐盟國家應受經濟制裁，批評部份成員國一方面企圖從歐盟獲利，但在難民問題方面卻只顧自己。

  馬克龍指，法國和西班牙雙方主張難民一旦在歐洲國家靠岸入境，就安置在封閉的收容中心內，並提議建立封閉式難民中心，為彌補歐洲國家在難民問題上的分歧另闢途徑。

　　地中海難民救援船「水瓶座」號（Aquarius）早前先後被意大利及馬耳他政府拒絕靠岸，船上逾六百名非洲難民淪為「海上人球」。其後西班牙伸出援手，開放港口讓救援船泊岸，允許暫時收留。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd