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﻿餐館東家撐同性戀 白宮發言人遭逐客令

2018-06-25 列印
　　美國白宮發言人桑德斯在Twitter發帖文指，日前在弗吉尼亞州一間餐廳坐下後，隨即被老闆下逐客令要求離開，理由是她為美國總統特朗普工作。她認為事件反映問題出於餐廳東主，並非她自己，又表示自己一直都盡力地對人好，包括與她持相反意見的人。

　　餐廳老闆娘威爾金森（Stephanie Wilkinson）表示，因餐廳不少員工是同性戀者，而桑德斯曾為禁止跨性別人士參軍辯護，她詢問員工意見後，員工要求桑德斯離開。

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