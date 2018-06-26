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﻿指非法移民「入侵」 特朗普：須立即遣返

2018-06-26 列印
■有歐洲救援組織派船到地中海救難民。 美聯社
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　　　　美國政府執行的非法移民「零容忍」政策引起爭議之際，總統特朗普繼續擺出強硬姿態，直指非法移民是「入侵者」，必須立即遣返。特朗普周日發推文說：「有人非法進來，我們必須立即遣返他們，不需經過法官或是法院立案審理。強而有力的邊界管制，沒有犯罪！」

　　另一邊廂，意大利新上台的民粹主義政府繼續擺出強硬態度，拒絕再接收由利比亞坐船出發的難民，並向派船到地中海救起難民的歐洲救援組織表示，利比亞的海岸衛隊已經負起拯救難民的責任，毋須救援組織參與。利比亞證實，周日已救起九百四十八名非洲人，並發現十具屍體。
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