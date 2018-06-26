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﻿涉砍斷懷孕妻手臂 紐約華漢欲逃加國

2018-06-26 列印
■疑兇於尼亞加拉瀑布美國境內景區附近被捕。美聯社
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　　美國紐約布魯克林區一名原籍福州、盧姓華裔男子，涉嫌在寓所和三十一歲妻子爭執後，用牛扒刀鋸去妻子的右臂及左手兩根手指，潛逃兩日後，於尼亞加拉瀑布美國境內景區附近被捕。據報他被捕時，攜有救生衣，疑企圖游水逃往加拿大。據報其妻送院救治後，右手已駁回，胎兒情況也暫時沒大礙。



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