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﻿兩飛彈來襲 沙特成功攔截

2018-06-26 列印
　　沙特阿拉伯周日指出再度遭到也門叛軍組織胡塞的導彈攻擊，根據民眾錄到的影像顯示，胡塞再度向沙特首都利雅德發射兩枚導彈，升空後不久，沙國空軍隨即成功攔截，利雅德上空再度砲聲隆隆，事件中並沒有傷亡消息傳出。

  據外媒報道，有目擊者稱至少傳出六次巨響，天空發出陣陣閃光。

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