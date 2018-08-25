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﻿驗屍報告證遭人勒死 前花花公子模特兒倒斃睡牀

2018-08-25 列印
        美國賓夕凡尼亞州警方正調查前花花公子模特兒克里斯蒂娜被殺案。她被發現臥屍牀上，驗屍報告證實她被勒死。據報道，克里斯蒂娜搬到上址僅一星期，上周六她曾報案指幾件珠寶和手袋被盜，警方沒透露兩件案是否相關。

        三十六歲的前花花公子模特兒、內衣模特兒克里斯蒂娜卡夫（Christina Kraft）的屍體周三晚在阿德莫爾西區西布利大道的寓所內被發現，驗屍報告證實她被勒死，但警方暫時沒有拘捕任何人。據報，克里斯蒂娜周六曾報案指貴重財物包括珠寶和手袋被盜，未知跟她被殺案是否有關連。

　　一名居於案發大廈內的居民跟媒體表示，克里斯蒂娜一星期前才搬到上址。

  另一名居民指當區治安良好，對發生命案感到十分震驚。
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