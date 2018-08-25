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﻿澳洲政府又換人 莫里森當選新總理

2018-08-25 列印
　　澳洲執政自由黨國會議員周五進行一周內第二次改選黨領導層的投票，選出財政部長莫里森為新黨魁，由他取代特恩布爾出任總理。在黨內發起逼宮行動的原內政部長達頓被擊敗，一無所得。

　　莫里森成為澳洲不足十年內第六位總理，他身負重任，要帶領自由黨應付二○一九年的全國大選，保住執政地位。

　　五十歲的莫里森是福音派基督徒，曾經出任移民事務部長，實施嚴厲政策堵截非法入境者。在控制移民的問題上，他比特恩布爾更加右傾，但又沒有黨內其他一些成員那麼強硬。
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