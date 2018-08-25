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﻿南韓前總統朴槿惠 加刑至25年

2018-08-25 列印
　　南韓前總統、六十六歲的朴槿惠被控貪污及濫權的案件周五進行二審，首爾高等法院上訴庭決定對她加刑一年，由原本的二十四年增至二十五年，罰款金額亦由一百八十億韓圜（約一億三千萬港元）上調至二百億韓圜（約一億四千萬港元）。
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