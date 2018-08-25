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﻿《國民報》兩高層獲免被起訴

2018-08-25 列印
　　美國多個主流傳媒機構周四報道，負責調查總統特朗普支付掩口費醜聞的檢察官，已決定給予《國民問詢報》兩名高層人員佩克和霍華德免被法律起訴的豁免權，讓他們毋須再遵守「封口協議」。消息人士透露，《國民問詢報》報社的一個夾萬內存放了大量有關這宗掩口費醜聞及其他對特朗普不利的資料和文件。如果該報把這些資料和文件公開，可能會對特朗普帶來重大打擊。
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