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兩親信罪成 皆成把柄 特朗普又登時代封面 水浸白宮

2018-08-25 列印
　　美國總統特朗普又一次登上《時代》雜誌封面，有報道指這個是九月發行的封面照，可見白宮的橢圓形辦公室水浸，一個僅見下半身的男子載浮載沉。從體形和裝束，不難令人聯想到特朗普。

　　最近特朗普的兩名「前親信」科恩和馬納福特，一個認罪、一個被定罪後，有如向特朗普擲下震撼彈，令白宮陷入醜聞和爭議中。這個題為「深陷其中」的新封面照，作者奧布萊恩稱：「我覺得看到特朗普坐在辦公桌前有些過於滑稽，或許也有些病態。但特朗普還處在畫面最上方也表明，儘管問題愈來愈嚴重，他仍然在奮戰。」其實這個封面似曾相識，因為可說是今年四月和去年二月的同一個系列，逐步揭示特朗普的政治狀況。



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