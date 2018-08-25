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Sony AI機械狗美國上市

2018-08-25 列印
　　Sony人工智能機械狗aibo將飄洋過海，下月在美國上市，售價為二千八百九十九美元（約二萬二千七百二十五港元），包含三年間的雲端使用等費用。Sony在紐約市舉行的記者會上表示，aibo是一款可滿足全球消費者好奇心、帶來感動的產品。

　　aibo和一九九九年開賣的AIBO之間的最大差異，在於人工智能（AI），且售價便宜了約兩成，aibo於今年一月在日本開賣後便斷貨，因此開賣後半年期間皆透過抽籤等方式限量發售。近日工廠量產上軌道，日本市場已不再抽籤販售，改為預購販售，讓有意購買的消費者都買得到，且也有餘力進軍海外市場。

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