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前英國腳變火車癡漢 加斯居尼涉非禮被捕

2018-08-27 列印
　　前英格蘭國腳加斯居尼涉嫌在英國火車站非禮女性，被當地警方拘捕，他其後獲釋，案件仍在調查。事發於上周一傍晚六時許，現年五十一歲的加斯居尼涉嫌在英國一火車站中，「不恰當地接觸」一名女性，對方大怒下報警，當地警方趕至經調查後將他拘捕，他其後獲准獲釋，當地警方呼籲目擊者提供證據。

　　加斯居尼於一九九○年世界盃中，以主力身份帶領英格蘭躋身世盃四強。惟加斯居尼自退休後數度因酗酒和吸毒問題而需要接受治療，生活潦倒。他去年曾現身一場慈善比賽落場獻技，惟一頭稀疏白髮的他，樣子飽歷滄桑，看起來比真實年齡蒼老得多。



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