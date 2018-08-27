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教宗愛爾蘭見性侵受害人 被批演說令人失望

2018-08-27 列印
■愛爾蘭總理瓦拉德卡與教宗會面。美聯社
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　　正在愛爾蘭訪問的教宗方濟各周六會見一批聲稱曾被神職人員性侵犯的受害者，對於天主教會沒有適當地處理此類事件，教宗表示感到「悲痛和羞恥」。愛爾蘭總理瓦拉德卡與教宗會面時向他施加壓力，要求梵蒂岡採取實質行動。教宗其後獲安排與受害人閉門會面一個半小時，其中一名女受害人科林斯對記者說，教宗的講話「令人失望」及「毫無新意」。



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