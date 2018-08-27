澳洲女外長畢曉普辭職

美國共和黨資深參議員麥凱恩周六因腦癌與世長辭，終年八十一歲。美國社會近年嚴重分化，麥凱恩雖然年事已高及身患頑疾，但他仍然敢言及發揮巨大影響力，一些政界中人把他捧為英雄，對他離世同表哀悼和惋惜。 麥凱恩經常公開批評總統特朗普，又曾倒戈，投票反對特朗普局部廢除「奧巴馬醫保」，堪稱政壇鐵漢。麥凱恩的辦公室發表聲明稱：「他離世時，妻子和家人陪伴在側。他為美利堅合眾國忠誠地服務了六十年。」特朗普在Twitter發訊息說：「我對麥凱恩參議員的家人致以最深切的同情和尊重。」白宮下半旗致哀。前總統奧巴馬讚揚麥凱恩為了世世代代美國人和外來移民所追求的理想，作出鬥爭和犧牲，表現出無比的勇氣。奧...

2018-08-27