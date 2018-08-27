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澳洲女外長畢曉普辭職

2018-08-27 列印
■畢曉普(右)的決定，對剛上台的莫里森政府帶來重大打擊。美聯社
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　　澳洲新總理莫里森當選成為自由黨新黨魁及接替特恩布爾出任總理後兩天，女外長畢曉普周日早上宣佈，她已向莫里森提出辭職。畢曉普說，她離開政府後，會繼續留在國會，擔當後座議員的角色，但仍未決定是否參加最遲於明年五月舉行的大選。畢曉普的決定，對剛上台的莫里森政府帶來重大打擊。現時，自由黨在國會內僅佔有過半數多一席，意味着莫里森施政舉步維艱。

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